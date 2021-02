Rapallo: il caso della concessione negata

Nel caso delle concessioni demaniali, Rapallo avrebbe qualcosa da dire. Ci riferiamo ai Bagni San Michele, una questione iniziata nel dicembre 2015 e che, a quanto risulta, non è stata ancora definitivamente risolta a favore di una o dell’altra parte.

L’Europa vuole che le concessioni siano messe a gara; la Procura di Genova annuncia di voler far rispettare gli indirizzi europei; la Corte dei Conti vuole verificare se, effettivamente, l’attuale sistema ha creato un danno erariale. I Tribunali amministrativi, a volte almeno, sembrano ragionare in un’altra ottica. Il tutto naturalmente in una prismatica osservanza della legge.

Nel 2015 a Rapallo il gestore di uno stabilimento balneare di San Michele di Pagana cessa l’attività; il Comune vuole gestire quella spiaggia, anche perché sollecitato a riequilibrare i metri di litorale libero e quelli affidati ai balneari. Ma non ce la fa perché la lconcessione passa in mano a un altro privato. Seguono corsi e ricorsi che interessano i Tribunali amministrativi. Siamo nel 2021 e quella vertenza, a quanto risulta, è ancora aperta.