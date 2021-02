Rapallo: “Atto suppletivo porto, nessun ritardo del Comune”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

A smentita di quanto è stato riportato da alcune testate giornalistiche circa la presunta responsabilità del Comune per la mancata stipula dell’atto suppletivo in data 26.01.2021, comportante ritardi per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del Porto Turistico Carlo Riva, si precisa quanto segue.

Dalla documentazione conservata agli atti non risultano dimenticanze né ritardi dell’Ente nel merito della pubblicazione di documenti o provvedimenti.

Immediatamente a valle della Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 22.12.2020, con la quale è stato approvato lo schema di Atto Suppletivo, già in data 29.12.2020 è stata inoltrata richiesta alla Società concessionaria di produrre i documenti necessari per la prosecuzione della procedura prevista, tra i quali l’istanza da pubblicare. La stessa è pervenuta il 12/01 e l’iter è proseguito con le verifiche propedeutiche alla pubblicazione.

La data di stipula, peraltro, non era stata concordata ufficialmente.

A tutt’oggi, inoltre, il Comune è in attesa di ricevere ulteriore documentazione da sottoporre a verifica, indispensabile per attestare il possesso di requisiti di legge a contrarre con la pubblica amministrazione, al positivo perfezionamento della quale, e solo allora, potrà essere formalizzata e concordata tra le parti la data di stipula dell’atto.

Gli uffici del Comune sono consapevoli dell’importanza che riveste la messa in sicurezza dell’abitato ed operano quotidianamente con particolare attenzione affinché tutti gli atti e tutti i documenti previsti dalla legge siano idonei a garantire alla città il puntuale ed efficace rifacimento della struttura portuale.