Rapallo rilancia il mercato dell’antiquariato che si svolgerà anche nel 2021, ogni terza domenica del mese, nei giardini Verdi dalle 7 alle 19; gestito dall’Associazione Culturale Antiquariarte che ha sede a Recco.

Gli espositori sono tenuti ad osservare e far osservare le norme anti-covid; non potranno esporre in caso di allerta. Tra le varie regole, la pulizia del suolo una volta terminata l’esposizione.