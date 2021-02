Pallavolo M/ Chiavari-Lavagna, Admo alla prova ‘Zephyr’ La Spezia

Dall’ufficio stampa di Amis-Admo riceviamo e pubblichiamo

L’Admo Volley ospita Zephyr Trading La Spezia nell’incontro valevole per la terza giornata del campionato nazionale di Serie B Maschile. Dopo la brillante vittoria di domenica scorsa contro la Colombo Genova i ragazzi, che dovranno fare a meno di capitan Michele Colombini (out per infortunio), proveranno a ripetersi. La formazione ospite nelle prime due giornate ha subito due sconfitte prima contro il Cus a Genova (2-3) e quindi nel derby contro la Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia (0-3).

Per i nostri ragazzi allenati da mister Cremisio un’altra prova di maturità per verificare il proprio livello di gioco contro un avversario ostico e agguerrito.

Ecco le parole di Simone Cremisio: “Sarà una gara delicata contro un avversario molto ben messo in campo. Sarà necessario avere molta pazienza e lottare su ogni pallone per poter conquistare altri punti importanti nella nostra palestra. Lo Zephyr ha dimostrato nelle prime due gare di essere una formazione molto volitiva e ben organizzata. I ragazzi si sono allenati al meglio ed eccetto Michele, che sta aspettando i risultati della risonanza alla caviglia infortunata domenica scorsa, saranno tutti a disposizione. La nostra forza e’ sicuramente il gruppo e così come contro la Colombo bisognerà trovare nel gruppo la spinta per superare questo delicato momento.”