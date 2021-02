Ne: efficientamento energetico in via Aldo Moro a Conscenti

Dal Comune i Ne riceviamo e pubblichiamo

Anche lungo tutta via Aldo Moro, a Conscenti, sono stati installati i corpi luminosi a tecnologia led che consentono di migliorare la qualità e la resa dell’illuminazione pubblica su tutta la via.

Questo intervento, unito a quello già realizzato su un tratto di via Garibaldi, dove si è provveduto a posizionare nuovi pali e ad installare una nuova linea di alimentazione, è stato realizzato con un contributo statale per efficientamento energetico dell’importo di Euro 50 mila, grazie al quale “oltre ad avere un miglior risultato a livello di illuminazione pubblica, ci permette un notevole risparmio economico” – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Podestà.

“Queste opere, vanno ad integrare il percorso di efficientamento energetico iniziato l’anno scorso con i lavori alla Scuola dell’Infanzia di Chiesanuova, dove, nello specifico, si è provveduto all’installazione di una nuova pompa di calore e alla sostituzione dei corpi luminosi all’interno della struttura stessa, oltre a un intervento su parte dell’illuminazione pubblica in via San Biagio, a Chiesanuova. Credo si tratti di un ottimo risultato per la mia Amministrazione, ottenuto in virtù di una proficua collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Ne, che ringrazio per il costante operato”- queste le parole del Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi.