Monterosso: i lavori pubblici

di Guido Ghersi

Il Comune di Monterosso al Mare, guidato dal sindaco Emanuele Moggia, ha stanziato 20mila euro per interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua del territorio, al fine di scongiurare situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. I lavori di pulizia degli alvei riguardano i bacini del torrente Fegina e del canale Pastanelli compresi i suoi affluenti e ben cinque rii (Balanello, Serra, Buranco, Cusano e Gritta).

74mila euro sono stati investiti per i lavori di protezione dell’abitato sulla collina dei Frati Cappuccini, in via dei Bastioni, mentre circa 200mila euro saranno impiegati per la riduzione del rischio a protezione dell’abitato nella sottostante area del cimitero. Conclusi i lavori per un importo di 15mila euro per gli interventi di manutenzione del tunnel di collegamento tra il borgo antico e la zona di Fegina. 72mila euro serviranno per i lavori, che inizieranno in questo mese, per la messa in sicurezza dell’impalcato ligneo stradale posto in via Roma in due precise zone. Altri lavori in cantiere sono: il consolidamento della parete rocciosa sottostante via dei Bastioni per un importo di 20mila euro mentre è stato approvato, per 88mila euro, il progetto esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione della copertura alla foce del torrente Fegina.