Mascherine: “Continueremo a usarle contro l’influenza”

Riuscirà il nostro Draghi a formare un governo? Vorrà e riuscirà a liberarsi di tutti gli esperti in covid? In vista del Natale la parola d’ordine era “Nuovo lockdown per evitare una nuova ondata in concomitanza con il picco della pandemia”.

Previsioni doppiamente sbagliate. La pandemia è proseguita nonostante le varie zone rosse; il lavoro da casa, la scuola da remoto; etc, etc. Siamo a febbraio e il picco dell’influenza non c’è ancora stato. Non certo per merito dei vaccini anti-influenzali distribuiti in numero inadeguato e diventati introvabili. Il merito sarebbe soprattutto delle mascherine che hanno evitato, per il momento almeno, non solo il picco, ma anche una considerevole dose di influenzati. Una fortuna; questo, secondo altri esperti, invoglierà le persone ad indossare la mascherina anche quando il coronavirus non rappresenterà più – speriamo – un pericolo.