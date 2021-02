Lotteria scontrini: “Serve il credito d’imposta sugli oneri sostenuti”

Dall’ufficio stampa del Cna La Spezia riceviamo e pubblichiamo

“La lotteria degli scontrini rischia di diventare una spesa aggiuntiva per il piccolo commercio che non può permettersi il lusso di perdere clienti, – commenta il direttore Cna La Spezia Angelo Matellini -, soprattutto in questi tempi difficili e delicati. I registratori di cassa vanno aggiornati e corredati di apposite apparecchiature per acquisire e trasmettere i dati dei clienti, che rappresentano dei costi aggiuntivi per gli esercenti e, in questo momento, prevedere delle spese quando a fine giornata gli stessi incassi sono esigui è arduo. Pertanto, chiediamo che, in aggiunta alla deducibilità dal reddito d’impresa del costo sostenuto per l’adeguamento dei registratori di cassa, sia riconosciuto agli esercizi commerciali anche un credito d’imposta pari al 50% del costo, al fine di alleggerire l’onere conseguente alla partecipazione alla lotteria degli scontrini” conclude Matelli.