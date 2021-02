Levanto: vaccinazioni agli ultra 80enni; da oggi le adesioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Levanto informa che la consegna dei moduli per l’adesione alla campagna vaccinale anti-Covid 19 da parte delle persone di età maggiore di 80 anni, iniziata giovedì 4 febbraio presso i locali al piano terra del palazzo municipale (l’ufficio che svolge anche la funzione di distribuzione dei sacchetti per la raccolta indifferenziata dei rifiuti), oltre che nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 febbraio (dalle 9 alle 12) proseguirà anche giovedì 11 febbraio (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17), venerdì 12 e sabato 13 febbraio (dalle 9 alle 12).

La documentazione, inviata per posta dall’ente attraverso a circa 600 persone “over 80”, si compone di due fogli: il primo da compilare con i propri dati per manifestare la volontà di aderire alla campagna vaccinale; il secondo (rivolto alle persone impossibilitate a recarsi autonomamente all’ospedale San Nicolò, sede della somministrazione del vaccino) per richiedere il trasporto al presidio sanitario con un’ambulanza del comitato locale della Croce Rossa.

In caso di impossibilità ad effettuare la consegna della documentazione personalmente o attraverso una persona delegata, è possibile telefonare al Comune (0187.802233) per concordare il ritiro a domicilio da parte del personale dell’ente.

Giorno ed orario di vaccinazione verranno poi comunicati dall’Asl, e ci si dovrà presentare al San Nicolò con tessera sanitaria e documento di identità in corso di validità.