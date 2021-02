Lettere/ “Deposito serale dei rifiuti a Sori, grazie sindaco”

Da Gio Batta Olcese riceviamo e pubblichiamo



Ringrazio moltissimo il Signor Sindaco di Sori Dott. Mario Reffo e l’assessore competente per gli orari dell’isola ecologica del centro, molto favorevoli alle persone Anziane e anche di mezza età, che in possesso della tessera magnetica vi possono depositare i rifiuti. Sono sicuro che dopo molto pensare sono riusciti a trovare un orario molto comodo, dalle ore 18,30 alle ore 01,00 un orario molto favorevole specialmente nel periodo invernale, se il tutto si fosse anticipato ad un orario decente, non riesco a capire cosa cambiava, visto che i bidoni sono già posizionati.

Li ringrazio sentitamente per lo sforzo che è stato fatto.