Lavagna: “Piana dell’Entella, arginiamo gli argini”, sabato ore 10

Dal Circolo Cantiere Verde Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Diretta Streaming – sabato 6 febbraio 2021, ore 10

Piana dell’Entella: arginiamo gli argini

Il progetto che prevede la costruzione di una nuova arginatura sulla Piana dell’Entella è fortemente criticato ed osteggiato da una larga parte della popolazione e dagli amministratori locali. Nonostante siano state studiate alternative meno impattanti, meno costose e più efficaci per mitigare il rischio idrogeologico del bacino del fiume Entella, l’iter burocratico innescato lustri fa non cessa di avanzare.

Il dissenso manifestato ripetutamente nel corso degli anni sia a livello politico sia a livello sociale, le forte criticità rilevate da tecnici e studiosi paiono scontrarsi contro un muro di gomma. Gli “enti decisori superiori” sempre più sordi ai bisogni ed alle istanze provenienti dai territori – lo si è visto anche recentemente per il trasporto pubblico, il sistema di raccolta differenziata e, prossimamente lo si vedrà pare, per la sanità pubblica – alimentano una governance disfunzionale rispetto alle buone pratiche esistenti e a criteri di economicità e di efficacia.

Sabato prossimo, 6 febbraio ore 10, vi è l’occasione di discutere su soluzioni alternative per la salvaguardia e la valorizzazione dell’Entella nel rispetto delle numerose istanze che si intrecciano intorno al corso d’acqua.

Piana dell’Entella: arginiamo gli argini

Diretta Facebook – sabato 6 febbraio 2021, ore 10:00

Parteciperanno:

– Prof. Sergio Tucci, professore associato emerito dell’Università di Genova,

– Dott.ssa Federica Bisanti, Comitato Contratto di Fiume per l’Entella,

– Dott. Giancarlo Durante, presidente Gruppo Tigullio Confindustria,

– sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno e Lavagna,

– coordina Massimo Maugeri – Legambiente.

Parleremo del Master Plan della Città Metropolitana per ciò che riguarda la costruzione dell’argine sulla piana dell’Entella allargando lo sguardo sulle istanze e sulle criticità dell’intero bacino imbrifero.

Le trenta associazioni aderenti a “Ambiente in Rete Tigullio” vi invitano a partecipare per dare voce ai territori!