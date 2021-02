Lavagna: “La sede dell’Accademia necessita di lavori”

Ieri Claudio Garbarino, “assessore della città Metropolitana” aveva mostrato preoccupazioni per le condizioni (in particolare infiltrazioni dal tetto e infissi) della sede dell’Accademia che ha sede a Lavagna. Il tutto pubblicato da Levante News. Il sindaco Gian Alberto Mangiante, con un filmato postato sulla pagina facebook del Comune, smentisce l’ipotesi che l’Accademia possa lasciare Lavagna.

Pacata la replica di Claudio Garbarino: “Nessuna ingerenza nella vita amministrativa di Lavagna. La sede dell’Accademia è del Comune e, sollecitato da alcuni lavagnesi, credevo di fare cosa gradita mettendomi a disposizione per facilitare il Comune a partecipare con la Città metropolitana ad un bando che potrebbe fornire i mezzi per eliminare le negatività. Proprio a causa di queste, mi risulta che alcuni corsi dell’Accademia si svolgano in un noto Istituto genovese”.