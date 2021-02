Lavagna: abbandono rifiuti, si visionano i filmati

da Facebook Comune di Lavagna



Ancora una volta rimaniamo amareggiati di fronte a gesti di inciviltà che denotano un totale disamore per la città e spregio per i suoi abitanti. Abbiamo già provveduto a segnalare questi tristi abbandoni che verranno rimossi entro sabato da SuperEco. Gli addetti alla videosorveglianza stanno visionando i filmati per risalire agli autori e sanzionarli.

Ricordiamo che il servizio di ritiro degli ingombranti è gratuito presso il centro di raccolta di via Garibaldi oppure si può prenotare il ritiro sempre gratuitamente al numero verde 800 984597 o con messaggio whatsapp al numero 349 3021008.