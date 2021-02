Cogorno: arrivano i moduli di sollievo domiciliare per chi assiste persone fragili

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Sono partiti da giovedì 4 Febbraio gli interventi di supporto ai “caregivers”, i familiari e le persone che assistono persone con fragilità. I “Moduli di Sollievo Domiciliare” nascono da un’idea del Comune di Cogorno, con la collaborazione della Cooperativa Sociale ONLUS “Il sentiero di Arianna”, gestore del Centro diurno Fiordaliso di Cogorno. Durante il periodo di lockdown la chiusura dei centri diurni e dei centri Alzheimer, ha aggravato alcune situazioni familiari creando condizioni di difficoltà, sotto il punto di vista dell’assistenza dei propri cari.

Il sindaco, Gino Garibaldi, e l’amministrazione comunale, nell’intento di sostenere il lavoro di cura dei familiari, ha attivato i “Moduli di Sollievo Domiciliare”, volti a garantire ai caregivers di persone con particolari fragilità la possibilità di uscire di casa per commissioni e/o bisogni personali. Il servizio è destinato a persone che richiedano un’assistenza e/o comunque una presenza costante a domicilio tale da limitare fortemente il tempo di vita del caregivers. In particolare, potranno essere attivati in totale 32 moduli di sollievo domiciliare da 20 ore ciascuno, destinati a persone residenti nel Comune di Cogorno.

“La famiglia potrà accedere al servizio compilando l’apposito modulo che si trova sul sito web istituzionale e inviandolo ai Servizi Sociali del Comune di Cogorno, – ha dichiarato l’assessore comunale ai servizi sociali Giorgina Zaccaron -. Il progetto, gratuito per la famiglia, è finanziato dall’amministrazione comunale con 15 mila euro di spesa”.