Balneari: la Corte dei Conti indaga sulla gestione spiagge

La gestione degli spazi demaniali non assegnati con gara, ma per rinnovo automatico, ha causato danni erariali agli enti pubblici? Su questo indaga la Corte dei Conti di Genova. Ne danno notizia oggi Emanuele Rossi e Roberto Sculli sulle pagine regionali del Secolo. Nell’articolo si riassume la complessa vicenda dei balneari con le lettere inviate dalla Procura della Repubblica a Genova, unica in Liguria e forse in Italia) che considera la norma europea superiore alla legge Centinaio (proroga fino al 2033) e che certo ha influenzato il comportamento dei sindaci suscitando anche qualche polemica politica di bassa lega.

Stabilimenti balneari deserti