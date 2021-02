Varese Ligure: il biologico in onda oggi pomeriggio a “Geo” su Rai3

di Guido Ghersi

Oggi pomeriggio, 3 febbraio, su Rai3 nella popolare trasmissione “Geo”, tra le 16.05 e le 18.50 andrà in onda il documentario “Vivere bio a Varese Ligure” di Walter Torri. Saranno intervistati i seguenti personaggi: Daniela Caranza dell’azienda agricola “Le piccole erbe”; Simone Giosso, giovane fotografo naturalistica; Marco Marcone dell'”Albergo Amici”; il calzolaio Adriano Marenco; Lucia Sentieri in frazione Caranza per agruturismo e turismo equestre. Infine la pittrice Elisabetta Megazzini, della frazione di Porgiorasco.