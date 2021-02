Sestri: adesione al progetto nazionale “Nati per leggere”

da Facebook Comune di Sestri

Questa settimana la Giunta ha rinnovato l’adesione a “Nati per leggere”, progetto nazionale che attraverso iniziative delle nostre biblioteche propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura.

La Giunta ha poi aderito al progetto Sport nei parchi, promosso da Sport e salute e Anci: il progetto prevede l’installazione, nel parco Mandela, di un circuito per corpo libero utilizzabile da 8 persone in contemporanea e 8 macchinari per allenamento isotonico, cardio che potrà essere utilizzato anche da persone diversamente abili e bambini.

Tra le altre cose la Giunta ha poi formalizzato l’adesione ai due consorzi turistici di Sestri Levante (Sestri Levante In e Liguria together): una decisione che rafforza la grande collaborazione sui temi della promozione del territorio che abbiamo instaurato da diversi anni con i rappresentanti delle categorie turistiche.