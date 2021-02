‘Santa’: limiti alla circolazione in via Solimano

Il cedimento di un muro, la circolazione veicolare nel tratto di via Partigiano Berto Solimano dal civico 33A all’intersezione con via Santa Barbara è regolamentata a senso unico alternato sulla corsia lato monte del tratto interessato, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti dal centro cittadino e obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da Nozarego direzione centro cittadino. E’ istituito il divieto di fermata. La segnaletica chiarirà quanto disposto.