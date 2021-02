RASSEGNA STAMPA: Crollo diga Rapallo, mareggiata assolta

Oggi, mercoledì 3 febbraio, auguri a Biagio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: fioccare (cadere a fiocchi, proprio della neve; di fatti che si susseguono rapidamente e in gran quantità). Proverbi: “Ognuno misura gli altri col proprio passetto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: crollo diga: indagati il progettista dei lavori effettuati nel 2000 e il funzionario del Genio civile. Covid: “Tamponi, al Liceti 155 test, tutti negativi”; “Muore a 58 anni, i tre fratelli in terapia intensiva”; “Vaccini tra dieci giorni, in lista gli ultraottantenni”. Covid economia: “La crisi ruba lavoro e futuro alle donne”; “Criticità maggiori in azienda, la causa è un gap culturale”. Caccia: abbattuto il 70 per cento del contingente di cinghiali previsto.

Sestri Levante: stop ai selfie, foto doc a prezzi speciali. Sestri Levante: la Corte dei Conti bacchetta il Comune. Lavagna: l’iniziativa ‘sono tutti cavoli nostri’. Chiavari: sopralluogo alla colmata con sindaco e amministratore Iren. Chiavari: il liceo Da Vigo in cerca di sede. Chiavari: la sfida di Tarik, apre una macelleria. Chiavari: caso Regeni, incontro con Bonini. Chiavari: sopralluogo al lascito Marchese, diventerà centro per anziani.

Rapallo: “Si comincia a fumare spinelli quasi per caso”. Rapallo: duello Bagnasco-Cianci, prove di forza del centrodestra. Rapallo festeggia Rosa Lorenzini Fausta, compie 105 anni. Santa Margherita Ligure: addio a Maria Teresa Campana.

Camogli: bar lancia la fidelity card golosa. Camogli: “Il parco di Portofino minuscolo? Significa non volerlo nazionale”.