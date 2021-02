Rapallo: “Io sindaco penso alla città, questa è la mia linea”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Le elezioni comunali sono molto lontane, non sono interessato alla “fantapolitica” ma alle tante ed importanti problematiche che interessano Rapallo.

Per ottenere, come successo fin ora, i risultati importanti che tutti auspichiamo, in una situazione gravissima dal punto di vista sanitario e difficilissima per tante categorie produttive, è necessario l’impegno del Sindaco, della giunta, dei consiglieri, insieme a tutti gli eletti del territorio nell’esclusivo interesse di Rapallo.

Questa, e solo questa, è la linea guida sulla quale mi sono mosso e mi muoverò.

Il Sindaco

Carlo Bagnasco