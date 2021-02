Lettere/ “Recco e i controlli della polizia urbana”

Da Paolo Botto riceviamo e pubblichiamo (Cerchiamo però, per quanto possiamo, di far chiarezza. Le pattuglie fermano le auto le cui targhe sono state segnalate dalle telecamere perché rubate; prive di revisione o peggio di assicurazione e quindi confiscate; provenienti da altre regioni quando ciò non è possibile. La riorganizzazione degli uffici che seguono le pratiche amministrative e l’arrivo di nuovi agenti permette ora di effettuare più servizi esterni. Anche qui mugugni da chi è stato “beccato” senza cintura e alla guida telefonando…)



Buongiorno oggi vorrei portare alla attenzione dei lettori il comportamento della polizia locale di Recco.Da alcuni giorni la pattuglia dei vigili mette in atto un posto di blocco all’altezza della stazione fermando e multando, senza pietà alcuna, chiunque abbia un pelo fuori posto.

Premesso che la sicurezza stradale è cosa importante non sarebbe più opportuno,in tempi di covid (e di conseguenti ristrettezze economiche un po’ per tutti), dare priorità ad altri controlli?

Io giro parecchio in auto per Recco e sono innumerevoli, durante la giornata, le infrazioni ben più gravi che mettono a repentaglio la circolazione che non vengono punite…….

Alcuni esempi su tutti:

Le auto che si fermano davanti ad un noto panificio focacceria in prossimità dell’attraversamento di recente dotato di semaforo che obbligano le auto ad andare contromano

Le auto/furgoni che si fermano oltre i parcheggi all’ingresso di via Speroni e che di recente hanno provocato un investimento sulle strisce che rimangono coperte alla vista di chi imbocca la suddetta via dai mezzi fuori parcheggio

I ciclisti (non voglio fare di tutta l’erba un fascio ma spesso il comportamento è tale) che protetti da non si sa quale divinità passano con il rosso ai semafori

In ultimo i pedoni che attraversano il passaggio pedonale sopra citato con il rosso.

Io capisco che come ho già detto prima la sicurezza stradale (cinture, assicurazione, revisione, etc) sono importanti ma reputo che forse sarebbe più opportuno circolare a piedi per il paese e sanzionare che si comporta in maniera irriguardosa nei confronti del codice della strada e degli altri automobilisti piuttosto che stare comodamente seduti in macchina in 3/4 agenti a sanzionare chi magari per distrazione si può essere dimenticato la cintura.