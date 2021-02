I carabinieri scoprono 40 chili di droga; due arresti

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

I Carabinieri scoprono un deposito di droga. 2 arresti ed il sequestro di circa 40 chili di sostanza stupefacente (cocaina, hashish e marijuana).

Nel primo pomeriggio di ieri, nell’ambito di un predisposto servizio anti-droga effettuato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, mentre transitavano in prossimità del carcere di Marassi, notavano due persone, che, prima di salire a bordo di auto, girovagavano nei parcheggi antistanti, per poi allontanarsi. Pertanto, i militari, insospettitisi dal loro atteggiamento, decidevano di monitorarli. I due, dopo aver girovagato un po’ nella zona, entravano in un box, scaricando delle buste.

Poco dopo essere usciti dal garage, i due soggetti, venivano fermati dai Carabinieri e identificati in D.R. albanese di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e Autorità giudiziaria 50 enne genovese.

La perquisizione personale dei due soggetti veniva estesa al box del garage, dove i Carabinieri rinvenivano nascosti tra vari scaffali, kg.18 di hashish suddiviso in 169 panetti, 8 involucri sottovuoto con all’interno kg.10 circa di “marijuana”, quasi un chilogrammo di “cocaina”, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione. I fermati, pertanto, sono stati tratti in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e dopo le formalità di rito, sono stati tradotti e associati presso il carcere di Marassi. Droga e materiale sequestrati.