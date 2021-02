Chiavari: per non dimenticare Giulio Regeni

di Giuseppe Valle

Si è appena conclusa la diretta su Facebook promossa dall’Assiciazione che da cinque anni si batte per ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni. Sono intervenuti Carlo Bonini (vice direttore de “La Repubblica”), don Alberto Gastaldi, Francesco Olivari, Valentina Ghio, Luca Garibaldi e Andrea Lavarello. Ha moderato Roberto Pettinaroli.





Dai diversi interventi è emersa la necessità uregnte di un cambio di rotta dopo la politica fallimentare del Governo uscente la cui incoerenza ha consentito a Abdel Fattah al-Sisi di “prendersi gioco” della Magistratura italiana e del nostro Paese, come ha sottolineato Carlo Bonini. Secondo il giornalista di Repubblica non è possibile che ai 4 ufficiali imputati non sia stata notificato il rinvio a giudizio e avrebebro dovuto eleggere un domicilio in Italia. Le vicende politiche internazionali (presidenza Trump negli Usa, trasformismo francese, debolezza catastrofica del governo Conte ecc.) hanno contribuito a creare una situazione surreale, per cui Regeni è tornato ad essere definito una spia inglese!

Pettinaroli domanda se con Mario Draghi potrebbe cambiare qualcosa. Bonini risponde che il peso politico di Draghi in seno all’Unione Europea potrebbe essere determinante.

A don Gastadi viene chiesto se i giovani sono ancora sensibili ai valori di giustizia, verità e conoscenza: la risposta non è del tutto rassicurante, infatti il responsabile dell’Ufficio Scuola della Diocesi sottolinea che oggi gli studenti sono più sensibili ai temi dell’ambiente, ma dagli adulti non ricevono un esempio edificante (i politici sono dediti alle liti, alle spartizioni…). C’è sempre bisogno di testimoni affinché le giovani generazioni continuino a desiderare di realizzare i loro ideali di bellezza, giustizia e verità.

Al termine dell’incontro viene deciso di redigere un documento, a firma del maggior numero di istituzioni locali, regionali e non solo per ottenere visibilità e maggiore ascolto.