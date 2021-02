Chiavari: incontro dei giornalisti per la festa di San Francesco di Sales

di Giuseppe Valle

In occasione della festa di San Francesco di Sales, protettore dei giornalisti, si sta svolgendo on line l’incontro, mediato da Teleradiopace, con Amerigo Vecchiarelli e Maurizio Di Schio di TV 2000, per riflettere sul messaggio che Papa Francesco ha inviato qualche giorno fa agli operatori della stampa.

Mons. Marco Tasca

Dopo il video-saluto dell’Arcivescovo di Genova, Marco Tasca, i relatori hanno esposto la loro esperienza di giornalisti che hanno sempre cercato di “andare e vedere” consumando scarpe o gomiti su scrivanie per scegliere le notizie da dare, rispettando la dignità di tutti, senza accedere ad un linguaggio oppressivo, evitando gli articoli fotocopia…

In realtà tutti dobbiamo consumare la nostra vita, si tratta di vedere per chi e per cosa.

Maurizio Di Schino

Amerigo Vecchiarelli





Don Fausto Brioni

La sfida per i giornalisti è sempre quella di leggere la realtà attraverso la visione cristiana, tornando alle buone fonti.