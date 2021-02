Chiavari: esponenti della Lega in visita al ‘Centro Acquarone’

Dal Gruppo Lega Liguria in Regione riceviamo e pubblichiamo

“Stamane abbiamo incontrato a Chiavari il nuovo direttore dell’Asl 4 Paolo Petralia e il direttore del Centro Benedetto Acquarone Giuseppe Grigoni, il direttore del Villaggio del Ragazzo Nicola Visconti, il presidente dell’Opera diocesana prete Rinaldo Rocca, l’amministratore delegato dell’Opera diocesana Giovanna Tiscornia. Nell’occasione abbiamo visitato il Centro Benedetto Acquarone, riscontrando l’ottima organizzazione e la qualificata professionalità degli operatori. Si tratta del più grande centro polifunzionale che ospita persone disabili e anziane, con spazi e opportunità anche per le associazioni di volontariato, che svolge un’attività meritevole sul territorio. Successivamente, abbiamo visitato il Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno. Anche qui abbiamo potuto constatare, con entusiasmo, le specifiche attività svolte dai giovani e il proficuo lavoro degli operatori della struttura che davvero funziona in modo efficiente ed è unica in Liguria”.

Lo hanno riferito il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto e il vice capogruppo della Lega Sandro Garibaldi.