Chiavari: al “bandolo social” puntata dedicata ai Cittadini Sostenibili

Dall’Associazione culturale “il bandolo” riceviamo e pubblichiamo

Questa la nostra proposta della settimana: venerdì dalle ore 8.00 su il “bandolo social”.

Andrea Sbarbaro psicologo, è il Presidente di Cittadini Sostenibili, un’associazione di promozione sociale con sede a Genova, impegnata nella promozione di comportamenti e scelte sostenibili.

Nati nel 2017 come gruppo informale e costituiti associazione nel 2020; indipendenti, apartitici e aperti a collaborare con chiunque abbia a cuore l’ambiente e la sostenibilità.

Tra i temi su cui sviluppano attività e campagne ci sono l’economia circolare, il ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la riqualificazione ambientale e urbana, la riconversione di enti e imprese, gli obiettivi dell’Agenda 2030, da non dimenticare le campagne social media “Le buone abitudini” su stili di vita personali e familiari.

Attraverso la loro azione sensibilizzano le persone fornendo informazioni pratiche e strumenti di cittadinanza attiva per un comportamento più consapevole e un cambiamento degli stili di vita promuovendo reti, collaborazione tra enti e partecipando ad azioni concrete di intervento sul territorio, da manifestazioni e sit-in a pulizie ambientali di aree costiere o spazi verdi.

Cosa possiamo fare noi per la nostra terra, per la nostra Regione? Partecipare, aiutare chi si impegna in prima persona – siano associazioni che partiti politici – occupandosi in maniera costruttiva e responsabile di ambiente.

Perché è profondamente vero, come sostiene Andrea che “Nessuno si salva da solo”.

Solo insieme possiamo fare la differenza.

Buona visione.