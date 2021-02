Carasco: interramento di due carcasse di pecora

Il sindaco di Carasco Massimo Casaretto ha autorizzato l’interramento di due carcasse di pecora. In genere devono essere prelevate da una ditta specializzata per il trasporto in stabilimenti autorizzati allo smaltimento. Considerato che il luogo ove sono morte, in località Loreto, risulta di difficile accesso, il proprietario, Hoxha Ervis, è stato autorizzato all’interramento. Le carcasse erano state regolarmente visitate dal veterinario della Asl 4: ha certificato che la morte sia dovuta a cause infettive. Non è specificato se i due animali siano stati vittime di un lupo.

Ti potrebbero interessare anche: Carasco: riaperto il ponte di Via Montanaro Disma