Camogli: toppe d’asfalto nel giorno del mercato

Toppe d’asfalto nelle strade di Camogli che risentono del frequente passaggio di camion diretti al cantiere di via Colombo. I lavori iniziati ieri proseguono oggi, giornata di mercato settimanale e quindi “ideale” per aggiungere traffico al traffico. Tra l’altro la polizia municipale è anche impegnata per consentire le manovre ai pullman sovradimensionati adibiti al trasporto degli studenti. A questo quadro si aggiunge il cantiere Iren in via Mazzini e quello in via Bettolo per la costruzione di un marciapiede a sbalzo (con le luci che dovrebbero indicare la presenza di transenne, spente nella notte).