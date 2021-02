Camogli: chi era l’abate Giovanni Schiaffino (2)

Il 6 dicembre dell’anno 1807 nacque in Camogli Giovanni Schiaffino da Filippo Schiaffino e da Maria Boggiano. Entrambe le famiglie degli Schiaffino e dei Boggiano, erano tra le più distinte ed ottime famiglie camogliesi che avevano raggiunto l’agiatezza attraverso i più intensi traffici marittimi. Frequentò la ‘Scuola Nautica’ fondata a Camogli dal sacerdote Diego Erasmo Schiaffino, dopo avere frequentato la scuola degli Scolopi.

Era però affascinato dalla vita religiosa, entra da prima nel Seminario diocesano, bussa poi al monastero olivetano di San Girolamo di Quarto, dove fu accettato ed inviato a fare il noviziato nel monastero di San Pietro di Gubbio, viaggio che fece tutto a piedi, come un antico pellegrino di Dio.

Professò solennemente solo il 10 febbraio 1831 per i seri contrasti che i parenti opponevano alla sua vocazione. Fu destinato all’obbedienza del Monastero di San Girolamo di Quarto dove esercitò con vero spirito monastico il delicato ufficio di maestro dei novizi. I superiori lo inviarono a Roma e molti a Quarto piansero la sua partenza. Iscritto all’Università della Sapienza, per lo studio delle leggi, vi si fece onore. La laurea dottorale gli fu data ad honorem.

Nel 1845 è a Monte Oliveto Maggiore, quale Cancelliere Generale dell’Ordine, ottima occasione per diventare storico e paleografo, da qui iniziò lo studio della storia di San Prospero di Tarragona. Nel 1848 è di nuovo a Roma maestro dei giovani olivetani. Nel 1853 è benedetto Abate.

Già dal 1852 postulatore della causa per il riconoscimento della immemorabilità del culto pubblico di San Prospero e della sua proclamazione a Santo per tutta la Chiesa, per opera sua furono raccolti tali e tanti documenti circa la vita, i miracoli ed il culto del Santo che nel breve periodo di due anni e precisamente il 4 maggio 1854 la Decima Congregazione dei riti emetteva il decreto in virtù del quale si confermava e si rendeva universale il culto di San Prospero.

Nel 1856 venne elevato alla suprema carica di Abate Generale dell’Ordine, che detenne per tre anni secondo le Costituzioni. Visitò tutti i monasteri impartendo sagge disposizioni per la monastica osservanza. Dopo alcuni mesi andò in Francia e fondò il monastero di Parmenie nel Delfinato e poi quello di San Bertrand nella Garonna. Il Governo francese gli offrì la carica di paleografia alla Sorbona ma vi rinunciò per servire l’Ordine.

Il 2 ottobre del 1859, libero dal mandato generalizio, prendeva possesso, come Superiore del nuovo monastero in terra francese, cosicché quando in conseguenza del decreto del 7 luglio 1866, la congregazione Olivetana, come altre, veniva soppressa e i suoi beni, in Italia, incamerati dallo Stato, il governo italiano, nel 1870 dovette esentare dal decreto di soppressione una parte del monastero di Santa Maria Nova in Roma, perché sede della Procura generalizia degli olivetani francesi. Il padre abate aveva salvato l’Ordine.

E quando la Francia di Gambetta, dopo Sedan, impose agli stranieri o di diventare francesi o di lasciare la Francia, tornò a Camogli, dove diede inizio nel 1880 all’età di 73 anni alla costruzione del monastero di San Prospero nel luogo stesso dove morì il Santo di Tarragona nella scoscesa rupe di Rocca Caballera. I due monaci artisti, don Idelfonso Giorgi da Foiano della Chiana, la cui vita fu raccontata in occasione del cinquantesimo di sacerdozio in un opuscolo commemorativo del 1910 del Canonico G.B,.Revelli e don Giuseppe Apicella da Napoli, lo coadiuvarono meravigliosamente nei lavori della Chiesa e del Cenobio. Padre Giorgi aveva un gusto squisito nell’arte del ricamo e seppe arricchire l’amata chiesina di lavori pregevolissimi, in quanto educato al guasto del bello nella natia Toscana e nell’arcicenobio di Monte Oliveto così ricco di opere classiche; l’Apicella ebbe in dono il genio della meccanica. Ma l’esperienza del passato doveva avere affinato il senso di previdenza dell’Abate se questi non fornì la costruzione del carattere giuridico di monastero bensì di ospizio. Vi aveva investito i profitti dei beni della soppressa Congregazione ed intendeva affrancarli da una eventuale ulteriore soppressione: non era monastero ma ospizio e il governo non avrebbe potuto allungare le mani.

Soltanto nel 1891 fu inoltrata domanda alla Santa Sede, che eresse in monastero l’ospizio di San Prospero.

Il 30 luglio 1888, dopo alcuni giorni di malattia, sul fare della sera al termine del Vespro, che aveva recitato con i confratelli alla fine del Magnificat, tranquillamente spirò.

Dell’Abate Schiaffino esistono in monastero due pregevoli ritratti eseguiti negli anni sessanta, uno dovuto all’arte raffinata e alla bontà munifica del professor Vitale segretario del “Gruppo pittori di Camogli”, l’altro del pittore padre Fumagalli, monaco olivetano, che hanno ricavato i loro quadri ad olio dall’originale della fotografia riprodotta dallo studio Ciotti e fornita dal trisnipote dell’Abate, Ludovico De Negri.

(tratto da “Congregazione Benedettina Olivetana Monastero di San Prospero / 125 anni di accoglienza e spiritualità a Camogli” a cura di Tito Degregori)