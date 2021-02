Bogliasco: scarpata sottostante la Sala Bozzo, conclusi i lavori

da Facebook Comune di Bogliasco

Si comunica che si sono conclusi i lavori di consolidamento della scarpata sottostante la Sala Bozzo (cinema/ teatro) dissestata a seguito del crollo di una pianta di alto fusto.

In un primo intervento è stata rimossa la ceppaia dell’albero in questione per evitare il suo ulteriore movimento con conseguente smottamento del terreno; in seguito sono stati effettuati i primi interventi di pulizia del versante, asportando la terra, la vegetazione infestante e le porzioni di muretto allentati dal movimento dell’albero e pericolanti.

Infine è stato effettuato un rivestimento della pendice rocciosa con rete paramassi zincata a doppia torsione, debitamente fissata al suolo mediante un congruo numero di barre di ancoraggio. Complessivamente è stata rivestita una superficie di roccia di circa 70 metri quadrati, che si sviluppa dall’aiuola di base sino alla sommità della scarpata.

Inoltre si è provveduto ad una bonifica interna dell’ascensore eliminando la vegetazione che vi si era infiltrata e a risistemare e pulire l’ aiuola sottostante

La scalinata è ora accessibile in tutta sicurezza.

Si rende noto inoltre che sono iniziati i lavori di sostituzione del bigo del molo Sbolgi e della messa in sicurezza sia della zona rocciosa sottostante di Via Bettolo che della scogliera di Pontetto.