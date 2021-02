Bogliasco: la morte di Ilaria Sirotti, prosciolto il medico

Ad uccidere Ilaria Sirotti, 54 anni, nella notte tra il 20 e 21 febbraio 2020 in un albergo di Courmayeur fu una “dissezione aortica acuta”. Male difficilmente diagnosticabile. Il pubblico ministero Francesco Pizzato ha così chiesto l’archiviazione del caso e il proscioglimento del medico che alle 3 di notte aveva visitato la donna consigliando il trasporto (rifiutato) in ospedale in codice rosso, iniettandole un calmante. La paziente era morta due ore dopo. Anche andando in ospedale ad Aosta, difficilmente – ha stabilito il giudice in base alle perizie – avrebbe potuto essere operata e salvata.

Il decesso di Ilaria Sirotti storica dell’arte, figlia dell’ex sindaco di Bogliasco e noto pittore, Raimondo Sirotti suscitò enorme emozione a Bogliasco e negli ambienti artistici genovesi.