Strade provinciali di Levante: i cantieri in corso

Dal sito della Città Metropolitana di Genova riceviamo e pubblichiamo

Viabilità strade: ultimo aggiornamento oggi martedì 2 febbraio

SP n. 26bis di Valmogliana [NEW]

Per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del corpo stradale franato dal 04/01/21 l’istituzione della seguente regolamentazione della circolazione veicolare lungo la SP n. 26bis di Valmogliana, all’altezza della progr.va km 4+100, in Comune di Mezzanego:

– istituzione di un senso unico alternato a vista

– istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 18,00 ton (art. 117 comma 1 lettera i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) compresi i veicoli adibiti al trasporto di persone

– istituzione del divieto di transito per autotreni e autoarticolati

La regolamentazione della circolazione veicolare resterà in vigore fino al termine dei lavori.

Sono esentati dal divieto i veicoli impiegati nel cantiere.

*****

SP n. 31 di San Martino di Noceto [NEW]

– Per l’esecuzione di lavori di consolidamento del corpo stradale, l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 31 di

San Martino di Noceto, tra le progr.ve km 4+000 e km 4+100, in Comune di Rapallo.

L’impianto semaforico resterà in funzione con orario continuativo dal 11/01/21 al 22/02/21.

*****

SP n. 72 di Alpepiana

A causa delle precipitazioni nevose dalla data odierna (04/12/2020) la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 72 di Alpepiana, nel tratto compreso tra le progr.ve km 6+500 e km 11+669, fine strada, in Comune di Rezzoaglio, dal 04/12/2020 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

I Servizi Tecnici hanno provveduto alla collocazione della necessaria segnaletica.

*****

SP 75 del Penna [NEW]

– Per l’esecuzione di lavori di scavo, posa tubazione e posa cavo l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo la

SP n. 75 del Penna, tra le progr.ve km 5+056 e km 9+551, a tratti saltuari, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

L’impianto semaforico resterà in funzione continuativamente dal 13/07/20 al 31/07/21.

– A causa delle precipitazioni nevose e delle avverse condizioni meteo di questi giorni si rende necessario provvedere alla temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 75 del Penna, nel tratto compreso tra le progr.ve km 10+000 e km 16+200, in Comune di Santo Stefano d’Aveto,

dal 31/12/20 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità;

*****

SP 77 di Boasi

– Per lavori di ripristino, a causa di un cedimento del ciglio stradale di valle lungo la SP 77 di Boasi, all’altezza della prog.va km 0+100 in comune di Lumarzo, istituzione di un senso unico alternato a vista, continuativamente dal 25 ottobre 2019 a fine lavori.

*****

SP 82 di Sant’Alberto di Bargagli

– A causa dello smottamento del terreno a monte con rischio di interessamento della sede stradale, si è resa necessaria l’istituzione di un senso unico alternato a vista lungo la SP n. 82 di Sant’Alberto di Bargagli, all’altezza della progr.va km 2+150, in Comune di Bargagli.

Il provvedimento resterà in vigore continuativamente da12/11/2019 fino al ripristino delle normali condizioni di transitabilità.

– A seguito di uno smottamento da monte si è reso necessario provvedere alla temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 82 di Sant’Alberto di Bargagli, all’altezza della progr.va km 5+200, loc. Maxena, in Comune di Bargagli.

Il provvedimento resterà in vigore dalla data odierna fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

*****

SP 586 della Val d’Aveto

a causa del cedimento della sede stradale dal 30/10/20 l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la SP n. 586 della Val d’Aveto, all’altezza della progr.va km 27+300, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

che rimarrà in vigore come di seguito specificato dal 01/02/21 fino alla fine dei lavori:

• senso unico alternato a vista;

• transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,50 ton (art. 117 comma 1 lettera

i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) compresi i veicoli adibiti al trasporto

di persone;

• transito vietato ai veicoli di larghezza superiore a m 2,30;

Sono esentati dai divieti i veicoli impiegati nel cantiere, i veicoli impegnati in servizi di soccorso o di

emergenza, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e gli scuolabus.