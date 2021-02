Servizio civile: “Finanziamenti statali stabili”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“Finanziamenti certi e stabili per il servizio civile nelle Pubbliche Assistenze”, approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

Rendere stabile e certo il finanziamento statale per il servizio civile prestato dai giovani presso le Pubbliche Assistenze. E’ la richiesta avanzata dal consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, approvata quest’oggi all’unanimità dal Consiglio. Il documento impegna la Giunta Toti ad avviare un confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni e con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo della revisione del Decreto Legislativo 40 del 2017, che disciplina l’erogazione dei contributi per i progetti di servizio civile.

“Il servizio civile nelle Pubbliche Assistenze – dichiara Muzio – rappresenta, oltre ad una straordinaria esperienza formativa per coloro che lo svolgono, anche un importante supporto per l’attività di queste associazioni. Nel mese di dicembre – prosegue – vi è stato il rischio concreto che molti progetti presentati dalle Pubbliche Assistenze, anche liguri, rimanessero esclusi dall’erogazione delle risorse annuali, assegnate a seguito di un apposito bando. Tale rischio è stato scongiurato con il Decreto del capo del Dipartimento Politiche Giovanili e il Servizio Civile del 13 gennaio, che integrando i Decreti di dicembre ha finanziato per il 2020 ulteriori 159 programmi di servizio civile universale, tra cui quelli delle Pubbliche Assistenze liguri. Questo risultato è stato raggiunto grazie alle iniziative messe in campo da ANPAS, Croce Rossa e dalla Regione, a cui ho cercato di portare il mio contributo promuovendo un apposito ordine del giorno in Consiglio”.

“Tra i progetti finanziati – sottolinea ancora Muzio – voglio ricordare quelli presentati il 16 gennaio scorso presso il Comitato Croce Rossa di San Salvatore di Cogorno, che coinvolgono anche i Comitati di Chiavari, Riva Trigoso, Cicagna e Gattorna, interessano complessivamente 48 ragazzi e di cui è evidente la grande valenza per la comunità”.

“Quello che ora è necessario fare è proseguire nel percorso intrapreso dall’Assessorato regionale affinché, anche con una adeguata modifica normativa a livello nazionale, il servizio civile nelle Pubbliche Assistenze sia valorizzato e promosso come merita e quindi finanziato in modo stabile e certo dal bilancio statale, creando una corsia a ciò specificamente dedicata”, conclude il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.