Circa il sopralluogo effettuato ieri a Santa Margherita Ligure dal sindaco Paolo Donadoni, personale tecnico e carabinieri nel quartiere degli Ulivi, in via Mortero, non abbiamo reperito ancora notizie ufficiali. Probabilmente ci si voleva accertare del materiale usato per realizzare un terrapieno autorizzato destinato a posteggio. Ossia se si impiega roccia frantumata o detriti provenienti da lavorazioni edili. Ma al momento si tratta di una ipootesi.