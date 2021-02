‘Santa’: “Via Mortero e i consiglieri di minoranza” (3)

Dai gruppi consiliari di minoranza “Creuza De Ma” e “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo letto esterrefatti la lettera pubblicata quest’oggi su “Levante News” riguardante un presunto sopralluogo dei Carabinieri ai lavori di Via Mortero.

La lettera sottolinea, giustamente, che tra i vari consiglieri comunali presenti non ce ne fosse neanche uno di minoranza.

Scriviamo questa risposta per confermare che non abbiamo ricevuto nessun invito e per chiedere se è questa la trasparenza che aveva promesso il sindaco in campagna elettorale