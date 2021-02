Regione: sanità protagonista stamattina in Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina

Emergenza sanitaria negli istituti di detenzione liguri

Con 11 voti a favore (minoranza) e 18 contrari (maggioranza) è stata respinta la mozione 2, presentata da Gianni Pastorino (Linea Condivisa), che chiedeva alla giunta i dati sui contagi riscontrati, istituto per istituto, e sulle condizioni dei soggetti risultati positivi; tamponi molecolari sui nuovi detenuti, un tracciamento sui positivi relativo ai contatti avvenuti prima dell’ingresso in carcere, uno screening generalizzato di detenuti e personale. Nel documento si chiedevano, inoltre, detergenti, gel disinfettante e dpi per detenuti, medici ed agenti; condizioni di igiene in tutti gli spazi; un tampone a coloro che sono venuti a contatto con soggetti positivi. Nel documento Pastorino, inoltre, chiedeva che i locali per l’isolamento fiduciario all’ingresso e quelli per l’isolamento sanitario rispettino i requisiti di distanziamento e sicurezza; di verificare il trattamento sanitario dei positivi, secondo i protocolli ministeriali applicati alle persone in libertà e, infine, interventi di sanificazione e un supporto psicologico a detenuti e personale durante la pandemia.

Nel dibattito sono intervenuti: Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente), che ha chiesto di sottoscrivere la mozione e ha domandato quando i detenuti saranno sottoposti al vaccino anti Covid; Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha chiesto a Pastorino di poter sottoscrivere la mozione insieme ai suoi colleghi del suo gruppo; anche Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha chiesto di poter aggiungere la firma dei consiglieri del suo gruppo.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha rilevato che tutti gli interventi di competenza della Regione segnalati nel documento sono già attuati mentre alcune delle richieste della mozione sono di competenza dell’amministrazione penitenziaria. Toti ha sottolineato, fra l’altro, che il piano di vaccinazione fa riferimento alle direttive del ministero della Salute. Pur condividendo alcune delle preoccupazioni sollevate dal Pastorino, circa la situazione edilizia delle carceri italiane che è di competenza nazionale, il presidente ha rilevato che «la mozione riversa in modo strisciante sull’amministrazione regionale alcuni dei problemi più generali su cui la Regione non ha alcuna voce in capitolo».

Necessità di assunzioni di personale sanitario nella Asl5

E’ stata approvata all’unanimità la mozione n.13, presentata da Paolo Ugolini (Mov5Stelle) e sottoscritta dal collega di gruppo, che impegna la giunta a garantire urgentemente, nei limiti della propria competenza, l’indizione dei bandi di assunzione a tempo indeterminato di infermieri, oss e medici specialisti ospedalieri, annunciati dal direttore generale dell’Asl5, per far fronte alla carenza di organico. Nel documento si rileva che negli ultimi mesi si sono verificati molti casi di operatori dell’ospedale Sant’Andrea e dell’ospedale San Bartolomeo contagiati dal Covid-19 che hanno reso evidente la carenza strutturale di personale che, a sua volta, determina un peggioramento della qualità dei servizi offerti, la carenza di cure e interesse nei confronti dei pazienti (fenomeno del burn-out).

Nel dibattito sono intervenuti: Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente), che ha chiesto di poter sottoscrivere il documento insieme ai colleghi del suo gruppo; anche Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha chiesto a nome del suo gruppo di poter firmare la mozione;

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato di non avere nulla in contrario rispetto ai contenuti della mozione e ha illustrato il piano di assunzioni, presentato dal nuovo direttore della Asl5 Paolo Cavagnaro all’assessorato regionale, su cui ha trovato il sostanziale accordo di Ugolini. A questo punto il presidente ha chiesto, a tutti i gruppi di maggioranza di votare la mozione così integrata dal piano di assunzioni redatto da Cavagnaro e condiviso dal proponente.

I capigruppo Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), Stefano Balleari (FdI), Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) hanno chiesto di aggiungere la firma dei componenti dei rispettivi gruppi alla mozione integrata dal piano di assunzioni

Anche Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha chiesto di sottoscrivere il documento.