Recco e un figlio di grande successo: Volpi, il migliore

“A me piace fantasticare. Io auguro lunga vita a Gabriele Volpi, vorrei arrivasse felicemente a 110 anni. Immagino però il giorno che renderà l’anima a Dio. I recchesi, vivamente dispiaciuti ne decanteranno le non comuni caratteristiche. A cominciare dal fatto che la mamma era una Bisso, il meglio delle famiglie reccheline”; che ha esaltato la Pro Recco rendendola quasi invincibile”.

“Allora mi chiedo perché – prosegue il nostro interlocutore che vuole mantenere l’anonimato – non avere decantato le sue straordinarie qualità fin da quando è tornato a Recco con grandi progetti. L’unico forse ad avere capito che bisognava dare piena fiducia a Volpi era stato Gianni Carbone. Invece alcuni avevano storto il naso e mi chiedo perché”.

Forse a muovere giudizi negativi sul patron della Pro Recco era la sola invidia? Gli accadde da ragazzino quando conquistò la più bella ragazza di Camogli lasciando con un palmo di naso i corteggiatori che la lasciavano indifferente. Giocatore della Pro Recco, dipendente della Industria Meccanica Ligure della famiglia Sanguineti; poi il suo passaggio nel mondo delle banche fino a vedere premiata la sua intraprendenza in Nigeria. Logistica, petrolio, trasporti. Forse il recchese che ha ottenuto la maggiore notorietà e ricchezza di tutti i tempi. E questo può suscitare qualche mal di pancia.

“Io vorrei dire al sindaco Carlo Gandolfo, nel rispetto di tutte le regole per quanto riguarda gli interessi sportivi e commerciali, organizzasse una grande festa per Gabriele Volpi. Banda, palloncini bianchi e celesti, grande partecipazione di pubblico. Sono sempre convinto – dice il nostro interlocutore – che quando tra quarant’anni Gabriele volerà altrove, nel suo testamento il terreno della ex Iml verrà lasciato in eredità al Comune perché lo trasformi in un immenso parco perché i bambini vi si possano sbizzarrire. Un parco dedicato a lui e alla madre, Magari con una statua in bronzo che li rappresenti”.

Insomma: “non Fior..i ma opere di bene”

I sogni finiscono all’alba, almeno riguardo al parco, ma è indubbio che i rapporti tra Gabriele Volpi e i recchelini possano e debbano migliorare.



