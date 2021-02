Recco: concessioni demaniali, la posizione di Civica

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo



Civica ha invitato il sindaco a estendere la durata delle concessioni demaniali marittime fino al 30 settembre 2022, modificando l’atto di indirizzo adottato dalla Giunta il 31 dicembre u.s. che limita a tutto il 2021 l’efficacia della proroga.

Scade domani il termine assegnato dalla Commissione UE all’Italia per inviare le proprie controdeduzioni alla lettera di messa in mora e alla conseguente procedura d’infrazione generata dal combinato disposto della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e della Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Esiste l’impegno del ministro Franceschini a formalizzare le ragioni in punta di diritto e quelle di natura economica a tutela degli operatori del settore turistico – ricettivo.

Non è quindi da considerare tramontata la speranza che possano essere riammesse le proroghe automatiche sino al 2033.

Dopo aver attivato gli adempimenti previsti per concedere la proroga sino al 30 settembre 2022, è auspicabile che l’amministrazione si astenga dal notificare ai concessionari l’atto di conclusione del procedimento amministrativo al fine di scongiurare l’insorgere di prevedibili contenziosi.