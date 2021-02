Recco: campagna di iscrizione alla Pro Loco

Dall’Associazione Turistica Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

Sta per essere avviata la campagna di iscrizione al Socio della Pro Loco di Recco per l’anno 2021.

La nostra associazione ha dato e sta dando un importante contributo ad attività e ai cittadini in questo periodo difficile.

Saremo presenti sui social, nei gazebo e in sede con il nostro slogan:

“Mantieni viva la Pro Loco”

Se ti interessa usufruire dei nostri servizi e delle nostre convenzioni.

Se ti interessa la tutela e il miglioramento delle risorse turistiche locali.

Se ti interessa dare un contributo di tempo o di idee al fine di creare iniziative e manifestazioni che valorizzino il patrimonio storico, artistico, culturale e le tradizioni del nostro territorio.

Se ti interessa l’ambiente e la promozione di attività ecologiche.

Il Socio Pro Loco fa parte anche della grande famiglia Unpli Italia, e puoi ottenere un mondo di sconti e di agevolazioni.

Se hai interesse a partecipare ad attività sociali di volontariato e di solidarietà.

Se condividi gli obiettivi e le attività, l’iscrizione è un gesto concreto che rende sostenibili nel tempo i progetti in corso

Se vuoi sentirti tra amici

“Diventa Socio”

Per info www.prolocorecco.i