RASSEGNA STAMPA. Balneari, la Liguria spaccata

Oggi, martedì 2 febbraio, auguri a Giovanna. Mercati settimanali: Bogliasco, Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: agglomerare (adunare in massa per condensamento o infittimento; aggomitolare; mettere insieme; riflessivo ammassarsi Devoto-Oli). Proverbi: “Meglio uccello di campagna che di città”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Concessioni balneari: Liguria divisa sulle proroghe, la lettera della Procura di Genova. Covid: Asl 4: “Sette nuovi casi; a Sestri 40 ricoverati; oggi screening al Liceti”; “Polizia di Stato Organici delle volanti carenti causa covid”. Zona gialla: “Ristoranti, partenza lenta”; “Rirtorna l’ora dello sprirtz”; “I cinema restano chiusi ma paghiamo gli affiti”. Commercio: “La lotteria degli scontrini? Un debutto molto faticoso”.

Moneglia: frode informatica e furto di alimenti. Moneglia: rischio frana a Punta Rospo, chiuse le gallerie. Sestri Levante: il Musel già in moto, in arrivo mostre importanti. Sestri Levante: terreni abbandonati, la metà delle olive va persa. Lavagna: il nuovo video di Cange. Chiavari: bando Anci per Ri-generazioni per i giovani. Chiavari: Anpi invita a firmare il progetto di legge contro il fascismo. Chiavari: nuovo comitato genitori.

Rapallo: “Piscina: il maxi progetto finisce in archivio, l’emergenza lo fa riconsiderare al ribasso”. Rapallo: spacciatore denunciato. Santa Margherita Ligure: la carrozzeria Rinaldo abbassa la saracinesca.

Camogli: selezionate le 20 poesie finaliste. Recco: concessioni demaniali, nuova scadenza al 31 dicembre 2021.

Rezzoaglio: caseificio Val d’Aveto, lo yogurt s’aggiudica riconoscimento.