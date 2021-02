Rapallo: lavori alla diga nel 2000, nuovi avvisi di garanzia

Nuova bufera sul porto Carlo Riva di Rapallo. La Procura ha emesso avvisi di garanzia. Questa volta riguardano i lavori eseguiti alla diga foranea nel 2000, dopo che una mareggiata aveva provocato danni rilevanti. Gli avvisi di garanzia riguardano chi effettuò il progetto, un noto studio specializzato e i funzionari del Genio Civile che autorizzarono il progetto. Il Comune è considerato parte lesa, nessuno degli amministratori è implicato.

La prima considerazione è che nessuno è colpevole fino alla pronuncia definitiva.

Gli avvisi di garanzia tuttavia “dicono” che il crollo della diga, per i giudici, non fu colpa di una mareggiata epocale (che distrusse parte della strada per Portofino e fece collassare parte della diga di Santa Margherita Ligure), ma di un progetto e lavori inadeguati a fermare la forza del mare.

Se la conclusione giudiziaria porterà alla condanna definitiva degli indiziati, le assicurazioni interessate alla distruzione degli yacht, potrebbero rivalersi.