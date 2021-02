Portofino: “L’idea di una Recco porta del Parco”

Da Lella Russo, segretaria Circolo Pd di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Carlo Gandolfo, un amministratore sulla porta del Parco di Portofino, mentre 15 milioni di euro sono già stati persi.

Siamo in un tempo in cui la crisi mangia i territori, sia dal punto di vista sociale, del lavoro, dell’economia, della socialità stessa, che dal punto di vista del consumo del suolo e dei disastri che ne conseguono.

Gli amministratori hanno il difficile compito di progettare un futuro alla loro comunità, indicando una prospettiva credibile, che dia speranze per l’avvenire.

Molto importante da questo punto di vista è la volontà del Ministero dell’ambiente, a seguito di una legge nazionale, di istituire il Parco Nazionale di Portofino portando grande visibilità e notevoli vantaggi economici ai nostri territori.

Ma…il problema è la dimensione futura di questo Parco:

il sindaco di Recco, Gandolfo, ribadisce da tempo che nessuna parte del territorio comunale deve entrare nell’area del Parco, perché a suo giudizio non ne vanno allargati i confini, ipotizzando quindi un Parco quattro volte più piccolo del più piccolo dei parchi nazionali. E’ una scelta di fedeltà alla politica Regionale di smantellamento dei Parchi esistenti, che ha già creato perdite occupazionali ed economiche qui come altrove.

Volere un parco di un sessantesimo di superficie della media dell’estensione dei parchi nazionali è’ un po’ come proporre di andare in macchina a Roma, ma senza mettere la benzina: Gandolfo dovrebbe infatti spiegare perché lo Stato italiano dovrebbe investire decine di milioni di euro per lo sviluppo e la tutela di 1000 ettari di territorio, dandoli poi anche a chi sta fuori del patto di tutela.

In questo suo sogno ad occhi aperti Gandolfo utilizza il concetto di una Recco che dovrebbe diventare “la porta del Parco”, come ipotizzato inizialmente, quando ad essere sindaco era Capurro e si pensava, diversamente da oggi, ad una partecipazione di Recco al Parco Nazionale.

Questa idea della Porta del Parco, più volte ribadita, non ha trovato ad oggi nessun riscontro tanto in Regione, quanto da parte del Parco Regionale, quindi niente finanziamenti e nessuna prospettiva, un modo di parlare a vuoto che ricorda le dichiarazioni dello stesso Sindaco del fatto che Recco sia il soggetto centrale del Progetto di ‘distretto’ turistico Golfo Paradiso-Portofino Vetta, idee roboanti fatte di vuoto di conoscenza dei processi istituzionali e di relazioni politiche con amministrazioni, realtà economiche comprensoriali, una propaganda che nasconde, oltre a limiti e incapacità, altre intenzioni concrete.

Le porte del Parco, come le porte di casa, sono quei luoghi che definiscono lo spazio di passaggio tra il dentro e il fuori, che invitano all’ospitalità e, spazio di transizione, sono parti integranti della casa stessa. Vogliamo il Parco Nazionale e le conseguenti ricadute economiche e di lavoro per tutta la cittadinanza, perché con lei e quelli come lei che ad oggi ci hanno già fatto perdere 15 milioni di euro di finanziamenti sul Parco, non vediamo prospettive, e per adesso neanche risultati, non vogliamo uno sviluppo fondato su nuovo cemento inutile e dannoso, e profitti per altri, perché non vogliamo essere territorio di conquista.

Pensiamo ad un futuro con un Golfo Paradiso Accogliente parte importante del nuovo Parco Nazionale di Portofino.

Comitato promotore del Parco Nazionale di Portofino: Circoli PD Golfo Paradiso, Civica Recco, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino, Osservatorio Ambientale, Immagina Recco, Linea Condivisa, Lista Sansa, Memorie & Progetti, Vivo Pieve