Parco Cinque Terre: piccole imprese, previsti benefici speciali

Sarà pubblicato a breve sul sito del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il bando che individua, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 novembre 2020, criteri, modalità, termini e requisiti per ottenere i benefici speciali previsti a favore delle micro e piccole imprese che svolgono attività ecocompatibili all’interno di Zone economiche ambientali (Zea), sottoposte a particolari vincoli e restrizioni, come ad esempio il Parco nazionale e Area marina protetta delle Cinque Terre.

Possono presentare la domanda le seguenti tipologie di soggetti beneficiari, che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno sede o operano all’interno del Parco nazionale e Area Marina Protetta delle Cinque Terre: le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale; le guide del parco.

Le imprese, come specificato nel bando, devono svolgere attività economica ecocompatibile e, pertanto, dovranno possedere certificazioni ambientali come ad esempio il sistema di ecogestione e audit Emas o la Carta Europea per il turismo sostenibile (CETS) Fase II.

Le domande potranno essere trasmesse per via telematica, a partire dal giorno 15 febbraio 2021 e fino al 15 marzo 2021, sul portale dedicato che sarà raggiungibile anche dal sito del Ministero dell’Ambiente www.minambiente.it