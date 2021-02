Lettere/ “‘Santa’: sindaco e carabinieri in via Mortero”

Da Ennio Formelli riceviamo e pubblichiamo (i sopralluoghi degli amministratori rientrano nella normalità; appare anomala la presenza dei carabinieri, se otterremo informazioni le pubblicheremo)

Passeggiando nel Quartiere degli Ulivi a Santa Margherita Ligure dove ho la mia abitazione, ieri mattina ho notato che in via Mortero, vicino agli scavi dove dovrebbe sorgere un parcheggio, c’erano il Sindaco, alcuni Consiglieri Comunali (nessuno di Opposizione), impiegati dell’Ufficio Tecnico e i Carabinieri. Ho cercato sul Vostro giornale e su atri siti di notizie on-line ma non ho trovato nulla che spiegasse questo sopralluogo. Ci sono notizie in merito? Qualche concittadino sa qualcosa?