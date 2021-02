Lettere/ “Recco, Volpi e la sua intraprendenza”

Da Carlo Serafini riceviamo e pubblichiamo



A commento della lettera del concittadino estimatore del Recchelino Gabriele Volpi in particolare alla frase ” … poi il suo passaggio nel mondo delle banche fino a vedere premiata la sua intraprendenza in Nigeria. Logistica, petrolio, trasporti” vorrei sottolineare il fatto che la decantata intraprendenza non sembra sempre riconducibile ad operazioni lecite, etiche e trasparenti, come qualsiasi lettore può verificare tramite una semplice ricerca su internet.

Mi chiedo quando i semplici cittadini smetteranno di onorare servilmente i personaggi che hanno fondato la loro fortuna con comportamenti antietici (vedi Donald Trump). Ma si sa “Pecunia non olet”.