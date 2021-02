Lettere/ “Camogli: nuovo scavo, nuova deviazione”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio vivamente la redazione di Levante News per le gentili delucidazioni fornite.

In vero, mi ero illuso che, dopo mesi di gincana automobilistica lungo la strada alternativa, fossimo abbastanza vicini ad una definitiva normalizzazione della circolazione in Via Colombo.

Invece no!

Veniamo a sapere che, per ossequiare le esigenze dello scriteriato cantiere, dovremo sopportare ancora i disagi di un altro profondo scavo ed affrontare una nuova deviazione del traffico, con tutte le problematiche connesse con la circolazione di auto, moto, camion, veicoli commerciali e autobus!

Mi rendo conto di essere uno che capisce molto poco e di avere intorno persone molto più intelligenti di me!