Cogorno: nasce un workbook per aspiranti scrittori e scrittrici

Da Panesi Edizioni riceviamo e pubblichiamo.

Si chiama “Workbook per aspiranti scrittori” ed è il primo di una serie di volumi realizzati da Annalisa Panesi e Virginia Leoni, sotto lo pseudonimo di Aperta Parentesi Comunicazione.

“Potremmo definirlo un quaderno con contenuti ed esercizi indirizzato a coloro che vogliono saperne di più di editoria: il nostro obiettivo è che questo volume sia una guida utile per affrontare, con consapevolezza e competenza, un percorso alla scoperta delle varie strade per arrivare alla pubblicazione del proprio lavoro – spiegano le autrici -. È adatto a chi ha una storia nel cassetto, ma non sa come tirarla fuori”. Case editrici, agenzie letterarie e self publishing, ma anche promozione, social ed esercizi, suggerimenti e indicazioni: questi sono solo alcuni degli argomenti chiave su cui si sviluppa il volume. “Il nostro workbook nasce dalle competenze acquisite nel corso degli anni nei nostri rispettivi settori”, aggiungono. Annalisa Panesi è un’editor, titolare di Panesi Edizioni e socia di AltreVoci Edizioni. Virginia Leoni è una giornalista e blogger letteraria.

“Un ringraziamento speciale va alla scrittrice Valeria Corciolani che ha creduto nel nostro progetto e lo ha arricchito con la sua preziosa prefazione sotto forma di intervista”, concludono.

Il workbook si può trovare nelle librerie Leggi e Sogna di Sestri Levante, Fieschi di Lavagna, su Amazon e sul sito internet di Panesi Edizioni.