Chiavari: carcere, quasi un’isola felice tra quelli liguri

Carceri Liguria – cosa è successo all’interno delle carceri liguri nel 2020.

Lo rende noto il Sappe della Liguria partendo dall’appello per una maggiore assistenza sanitaria ai detenuti psichiatrici.

E’ il Sappe della Liguria a rendere noto le statistiche penitenziarie della regione Liguria dell’anno 2020.

I problemi delle carceri liguri sono e restano collegati da una presenza di detenuti superiore a quella consentita. Ma il fenomeno che preoccupa il segretario regionale del Sappe Michele Lorenzo è l’elevata presenza di detenuti psichiatrici, ancora non censita ma presupposta, che condiziona l’attività della Polizia Penitenziaria in gergo di sicurezza ed incolumità penitenziaria.

Al 31.12.2020 lo specchio dei detenuti ristretti nelle 6 carceri liguri a fronte di 1120 posti, è di 1352 detenuti, 128 in meno rispetto al trascorso anno grazie ad uno svuota-carceri per contenere l’effetto al contagio pandemico, ma questa riduzione non ha contribuito a rendere meno problematica la gestione delle carceri ed i dati ne rappresentano la riprova.

La suddivisione tra i 6 istituti della Liguria si presenta

Genova Marassi 647 detenuti su una capienza di 521 posti

Sanremo 256 detenuti su una capienza di 240 posti

La Spezia 172 detenuti su una capienza di 151 posti

Imperia 57 detenuti su una capienza di 60 detenuti

Genova Pontedecimo 155 detenuti dei quali 73 donne su una capienza di 96 posti dei quali 43 nel reparto femminile.

Chiavari 65 detenuti su una capienza di 52 posti.

I detenuti stranieri sono 735. E’ il carcere di Sanremo a detenere la percentuale più elevata di stranieri reclusi con il 57,81% seguito da Imperia con 56,14%, La Spezia con il 54,65%, Genova Marassi con il 54,10%, Chiavari con il 52,31%, infine l’istituto di Genova Pontedecimo con il 49,68 %.

Oggi l’ulteriore caratteristica negativa della Liguria penitenziaria è rappresentata dalla presenza di detenuti psichiatrici ingiustamente ristretti nelle carceri, invece di essere curati in appositi centri regionali denominati R.E.M.S. ancora inesistente in Liguria – Afferma il SAPPe della Liguria, quindi non è solo l’assenza del carcere di Savona la negatività regionale per altro recepiamo la notizia di questi giorni di un ritrovato interesse per l’individuazione delle aree papabili all’edificazione del nuovo carcere savonese tra le aree di Cengio o quelle di Cairo Montenotte, auspico – commenta Lorenzo – che sia la volta decisiva dopo 5 anni di disinteresse.

L’effetto che produce la presenza di soggetti psichiatrici è causa di una serie di eventi critici che inficiano la sicurezza dell’istituto oltre all’incolumità del poliziotto penitenziario, è quindi necessario capire le motivazioni per le quali la REMS di Calice al Cornoviglio (Spezia) non è ancora stata consegnata benché ultimata come è altrettanto indispensabile dotare gli istituti di un’assistenza specialistica idonea per ridurne l’aggressività.

Nel 2020 gli “angeli del carcere” nonché Polizia Penitenziaria, in Liguria hanno sventato 58 tentativi di suicidio, (ben 36 in più rispetto allo 2019) sintomatico riconoscere al Poliziotto penitenziario un determinante ruolo sociale ed umanitario nonché determinante per la sicurezza.

I tentati suicidi sono purtroppo una dolente realtà – continua nella sua analisi il segretario Sappe – ai quali bisogna prestare elevata attenzione perché ogni morto in carcere rappresenta una sconfitta per lo Stato. Oggi solo la Polizia penitenziaria può sventare i suicidi ma c’è bisogno di maggior personale e maggiore formazione elementi questi carenti in Liguria.

Il quadro degli eventi critici registrati nella carceri liguri nel 2020 dati si raccontano in:

435 azioni di autolesionismo, 399 colluttazioni, 65 ferimenti.

Le azioni di proteste sono state 2.290 delle quali 184 casi di sciopero della fame, 32 rifiuto del vitto, 234 danneggiamenti a celle, 920 proteste per le condizioni di detenzione, 1452 proteste con battitura alle inferriate, 74 rifiuti di rientrare nelle celle.

In dettaglio negli istituti liguri

Questa mole di “criticità” viene contrastata solo dalla tenacia e professionalità della Polizia Penitenziaria spesso non valorizzata e sempre in forte carenza d’organico che si conta in 130 Poliziotti Penitenziari.

Per il segretario del Sappe Lorenzo,- i dati sono importanti perché servono per la valutazione di un piano d’intervento, se questi si fossero verificati in un luogo diverso dal carcere, avrebbero suscitato attenzione, fatto scattare il cosiddetto allarme sociale e porre i relativi correttivi. Allora allo stesso modo quello che accade negli istituti deve trovare analoga attenzione.

E’ ovvio – conclude il Sappe ligure – che la Liguria penitenziaria rimane intasata, ed è indispensabile ragionare per trovare i giusti correttivi; oggi sembrerebbe solo aver preso atto delle problematiche senza altro aggiungere e senza linee guida.

Come Sappe richiamiamo l’attenzione dei politici liguri e della magistratura, perché questo combinato aumento popolazione detenuta/eventi critici con carenza di Polizia Penitenziaria, gestione detenuti psichiatrici ed assenza di strutture/assistenza sanitaria, potrebbe compromettere seriamente il futuro assetto sicurezza delle carceri liguri e ciò che ne è collegato.

