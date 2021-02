Balneari: il Consiglio regionale vota documento

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana riguardo il comparto balneare e il rinnovo delle concessioni

Approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta, vista la gravissima situazione in cui versa il comparto balneare, a mettere in atto tutte e azioni necessarie affinché il governo difenda la legge 145 del 2018, onorando gli impegni assunti nei confronti del comparto balneare italiano, che è composto da 30 mila piccole e medie aziende, in gran parte di tipo famigliare. Il documento, inoltre, chiede di portare la problematica all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni affinché il Governo difenda in sede europea l’estensione delle concessioni marittimo demaniali previste dalla legge 145 avviando la contestuale riforma del demanio marittimo senza la quale non è possibile stabilire i termini di applicazione della Direttiva Bolkestein al comparto balenare.