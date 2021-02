Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Giò ha circa un anno, è un cane di taglia media solare e socievole, con tanta voglia di giocare!

Bello, bello in modo assurdo. Vivace, allegro, cerca tantissimo il contatto umano.

Per lui sarebbe preferibile un’adozione in casa con giardino dove correre, giocare e scatenare le sue energie.

E’ visibile in Liguria perché in stallo ad Albenga (Sv).

Per info e adozione 379 1862805 – 329 699 8328 – 347 1126257